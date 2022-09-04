"Моя будущая тренерская деятельность? Скоро все узнаете. Это клуб РПЛ", - цитирует Юрана Sport24.
Последним местом работы Юрана были "Химки", которые он со скандалом покинул в августе. После увольнения Юрана подмосковный клуб проиграл все 5 матчей, разница голов - 3:15.
Также Сергей Юран возглавлял "СКА-Хабаровск", "Балтику", "Сибирь", "Шинник", а также ереванскую "Мику".
Юран заявил, что скоро возглавит клуб РПЛ
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран сообщил, что скоро возобновит работу в клубе Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Химки"