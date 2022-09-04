"Мы в очередной раз убедились, что проект "Локомотива" – полное дерьмо, и большинство нужно выгнать. "Ахмат" 65 минут играл в меньшинстве…
Я считаю, что матч с "Оренбургом" был договорным. Это сделали специально, чтобы Игнатьев забивал. Он якобы забивал, все забыли до этого, когда он забивал и после этого тренер говорит, какой Цорн гений", - цитирует тренера Metaratings.
"Локомотив" при Йозефе Циннбауэре на посту главного тренера выиграл лишь дважды, при этом потерпев поражение в четырех встречах и трижды сыграв вничью. С "Оренбургом" "железнодорожники" встречались 28 августа и выиграли со счетом 3:1. Хет-трик оформил форвард Иван Игнатьев.
После восьми туров москвичи находятся на 9-м месте, в их активе 9 баллов. 11 сентября "Локомотив" в Воронеже сойдется с местным "Факелом", матч начнется в 15:00 мск.
Селюк – после поражения "Локомотива" от "Ахмата": считаю, что матч с "Оренбургом" был договорным
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о поражении "Локомотива" от "Ахмата" в восьмом туре Российской Премьер-лиги (0:1).
Фото: Footboom.com