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СМИ: Борис Ротенберг сменит Томаса Цорна в "Локомотиве"

Руководство "Локомотива" с высокой долей вероятности отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, вместо Цорна руководство клуба рассматривает Бориса Ротенберга-младшего, который в конце прошлого сезона покинул "железнодорожников" в качестве футболиста.

Отмечается, что тренерский штаб "Локо" также будет изменен. Поиском нового главного тренера займется как раз Ротенберг после того, как займет пост спортивного директора.

Напомним, сегодня стали известно, что Марвин Комппер покинул тренерский штаб "Локомотива" из-за неудовлетворительных результатов.

"Локомотив" вчера в большинстве уступил на своем поле "Ахмату" (1:2). В таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) "железнодорожники" занимают 9-е место, имея в своем активе 9 очков.

Борис Ротенберг выступал за "Локомотив" с 2016 года. В составе "железнодорожников" он провел 17 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: РБ Спорт


Цорн Локомотив Ротенберг
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