Матчи Скрыть

Сделать ставку

Трошечкин: не знаю, какой смысл у Fan ID, никаких плюсов не вижу. Посещаемость стала в 6 раз меньше

Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин прокомментировал ситуацию с введением в РПЛ системы Fan ID.
Фото: РИА Новости
- В вопросе Fan ID, считаю, можно и нужно что-то изменить. Должен здравый смысл возобладать. В основном у нас хорошие стадионы, особенно в РПЛ. На трибунах давно не случалось никаких эксцессов. Не знаю, какой особый смысл этого нововведения. Кроме низкой посещаемости и сложности в получении, никаких плюсов не вижу. На "Ростове" на Кубке России было под 30 тысяч человек, футбол продолжают так же любить, а в играх чемпионата людей нет. Посещаемость в РПЛ стала в шесть раз меньше. Наверное, так быть не должно, - передает слова Трошечкина "Чемпионат".

С начала текущего сезона на стадионах Российской премьер-лиги внедряется система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. В осенней части сезона она действует на пяти аренах - в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, после зимней паузы планируется запустить систему на всех стадионах РПЛ. Для посещения матча при Fan ID любитель футбола, помимо купленного билета, должен иметь оформленный электронный паспорт, для получения которого необходимо создавать заявку на портале "Госуслуги" и подтверждать личность в МФЦ. Фанаты клубов РПЛ объявили о массовом бойкоте соревнований с применением Fan ID. Внедрение этой системы резко снизило посещаемость на пяти стадионах с Fan ID. Так, на матче РПЛ "Ростов" - ЦСКА присутствовало 8 616 зрителей, в то время как ранее на игру с этим соперником на "Ростов Арене" собиралось до 40 тысяч болельщиков. При этом на матч Кубка России "Ростов" - "Динамо", проводившийся без Fan ID в будний день, пришло 28 913 человек.


Ахмат Трошечкин Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится

Последние новости

Источник: Боян Роганович прибыл в Москву для подписания контракта с "Торпедо"
Экс-игрок ЦСКА Языджи вернулся в "Трабзоноспор"
Шишкин: "Спартак" и так в эти первые туры прыгнул выше головы 2
Онопко: Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там 1
Шишкин предположил причину, по которой "Спартак" не смог обыграть "Зенит" 6
Онопко: Кокорина не жалко – это его судьба 2
Личка: путь Оренбург-Москва-Хабаровск ещё ничего по сравнению с нынешними выездами на юг
Палач "Спартака", перформанс Бабурина и триумфальное возвращение Шелии. Лучшие игроки и неудачники 8 тура РПЛ 3
Уткин: нужно вернуть Семина в "Локомотив". Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал 1
Личка - об отстранении Рыбуса от сборной Польши: он ни в чём не виноват, а его убивают. Это неправильно 3
Ловрен получил вызов в сборную Хорватии 1
Спортивный директор "Ростова" Рыскин: мы до сих пор не получили деньги от "Норвича" за аренду Норманна 4
Кутепов: Кокорин справится на Кипре, он сильный парень. Реанимирует там карьеру 2
Ле Таллек - о перебитом пенальти: нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть ВАР. Вышел на пару сантиметров 1
Тренер сборной Норвегии об отстранении Норманна: это решение не было сложным для меня 8
Наставник "Оренбурга" Личка: в России часто свистят, я бы позволял больше играть. Борьба в футболе - это нормально
Зеленов: потери "Спартака" из-за ограничений посещаемости МВД - колоссальные 1
Трошечкин: не знаю, какой смысл у Fan ID, никаких плюсов не вижу. Посещаемость стала в 6 раз меньше 2
Черчесов: написал Федуну СМС, поблагодарил за то время, что он был в "Спартаке" 1
Комличенко о матче "Торпедо" - "Ростов": Бабурин молодец. Матч жизни человеку испортили
Бабурин - о концовке матча "Торпедо" с "Ростовом" и перебитых пенальти: я действительно вышел за линию 2
Что творилось в Химках в матче «Торпедо» – «Ростов»! Исход решил трижды пробитый пенальти, героический Бабурин не спас 8
"Добросовестный парень, не наелся футболом". Наумов поддержал кандидатуру Ротенберга на пост спортдиректора "Локо" 12 эксклюзив
Наумов - об уходе Комппера: всю эту немецкую бригаду нужно выгонять из "Локомотива". Они развалили команду эксклюзив
Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за подписания контракта с российским клубом 15
Гол Влашича принес "Торино" победу над "Лечче"
Геркус - о судействе в матче "Торпедо" - "Ростов": нет слов, мы обезмолвлены 2
Бывший футболист ЦСКА Языджи вернулся в "Трабзонспор" 1
СМИ: "Реал" и "Барселона" следят за Захаряном 10
Спортивный директор "Ростова" Рыскин сообщил, что Норманн близок к переходу в "Динамо" 2
Все новости
-