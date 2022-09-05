- В вопросе Fan ID, считаю, можно и нужно что-то изменить. Должен здравый смысл возобладать. В основном у нас хорошие стадионы, особенно в РПЛ. На трибунах давно не случалось никаких эксцессов. Не знаю, какой особый смысл этого нововведения. Кроме низкой посещаемости и сложности в получении, никаких плюсов не вижу. На "Ростове" на Кубке России было под 30 тысяч человек, футбол продолжают так же любить, а в играх чемпионата людей нет. Посещаемость в РПЛ стала в шесть раз меньше. Наверное, так быть не должно, - передает слова Трошечкина "Чемпионат".
С начала текущего сезона на стадионах Российской премьер-лиги внедряется система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. В осенней части сезона она действует на пяти аренах - в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, после зимней паузы планируется запустить систему на всех стадионах РПЛ. Для посещения матча при Fan ID любитель футбола, помимо купленного билета, должен иметь оформленный электронный паспорт, для получения которого необходимо создавать заявку на портале "Госуслуги" и подтверждать личность в МФЦ. Фанаты клубов РПЛ объявили о массовом бойкоте соревнований с применением Fan ID. Внедрение этой системы резко снизило посещаемость на пяти стадионах с Fan ID. Так, на матче РПЛ "Ростов" - ЦСКА присутствовало 8 616 зрителей, в то время как ранее на игру с этим соперником на "Ростов Арене" собиралось до 40 тысяч болельщиков. При этом на матч Кубка России "Ростов" - "Динамо", проводившийся без Fan ID в будний день, пришло 28 913 человек.
Трошечкин: не знаю, какой смысл у Fan ID, никаких плюсов не вижу. Посещаемость стала в 6 раз меньше
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин прокомментировал ситуацию с введением в РПЛ системы Fan ID.
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