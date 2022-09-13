"Мы обратились в ЭСК. Есть ли решение? Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Все узнаете. Все узнаете из наших социальных сетей", - цитирует Хашига "РБ Спорт".
Напомним, встреча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" закончилась разгромной победой "армейцев" (4:1). Арбитр встречи Сергей Иванов назначил три одиннадцатиметровых в ворота гостей, каждый из которых был реализован.
После этого генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб будет инициировать расследование по итогам матча с ЦСКА. Возможно, что к делу будут привлечены правоохранительные органы.
Гендиректор "Краснодара" Хашиг: обратились ли мы в правоохранительные органы по матчу с ЦСКА? Мы обратились в ЭСК
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал, как продвигается дело с жалобой клуба на судейство матча с ЦСКА.
Фото: Юга.ру