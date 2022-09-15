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"Грядут большие перемены". В "Спартаке" подтвердили скорое назначение иностранного спортивного директора

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил, что в клубе появится иностранный спортивный директор.
Фото: ФК "Спартак"
"В "Спартаке" будут большие перемены. В ближайшее время будет назначен спортивный директор — иностранец", - цитирует Мележикова Sport24.

Напомним, информация о будущем иностранном спортивном директоре красно-белых ранее сегодня появилась в СМИ. Сообщалось, что он будет назначен в ближайшие недели.

Последним спортивным директором "Спартака" был Лука Каттани, который в июле покинул красно-белых. Итальянец проработал в Москве всего полгода. После его ухода исполнять обязанности спортивного директора стал технический координатор клуба Артем Ребров.


Спартак Мележиков
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