52-летний специалист уже хорошо знаком с руководителями "Спартака", а также представителями владельца и генерального спонсора красно-белых – нефтяной компании "Лукойл". В настоящее время Эшуорт трудится в одном из клубов Лиги 1 (третий по силе дивизион английского футбола), где отвечает за скаутскую деятельность. В ноябре прошлого года Пол Эшуорт участвовал в переговорах между "Спартаком" и City Football Group. Эшуорт уже работал в России – в 2005 году он был спортивным директором "Ростова", в двух матчах был исполняющим обязанности главного тренера желто-синих.
Предыдущим спортивным директором московского "Спартака" был итальянец Лука Каттани, который до этого работал в таких клубах, как "ПСЖ", "Челси", "Новара" и "Палермо". При нём красно-белые взяли Кубок России в предыдущем сезоне, но показали плохие результаты в Российской премьер-лиги. В "Спартак" Каттани пришёл в декабре 2021 года, а покинул свою должность 13 июля 2022 года. Именно Лука вёл переговоры с нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. При нём испанец и возглавил "Спартак". По итогам девяти туров текущего сезона команда Абаскаля идёт на пятом месте, имея в своём активе 16 очков.
Источник: Metaratings
Источник: новым спортивным директором "Спартака" может стать Пол Эшуорт
По сообщению источника, московский клуб рассматривает кандидатуру англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора.
Фото: ФК "Астана"