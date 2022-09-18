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Цорн заявил, что намерен отработать свой контракт с "Локомотивом" до конца

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявил, что не собирается покидать столичный клуб.
Фото: ТАСС
Сегодня "железнодорожники" со счетом 0:1 уступили "Спартаку". После 10-ти туров Российской Премьер-лиги "Локо" занимает 12-е место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков. От зоны стыковых матчей москвичей отделяет всего 1 очко.

"У меня контракт до 2024 года. Намерен отработать его до конца", - сказал Цорн.

Свой следующий матч "Локомотив" проведет 28 сентября против "Химок" в Кубке России. В РПЛ у "железнодорожников" следующий соперник "Урал". Встреча с екатеринбургским клубом состоится на "РЖД Арене" 1 октября.

Источник: Sport24


Цорн Локомотив
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