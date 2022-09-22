Приговор Ларину будет оглашен 26 сентября в 14:00 (московское время), передает информацию "Sport24".
Напомним, что Ларину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, Николай умышленно завышал количество футболистов в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Николай Ларин был назначен спортивным директором "Чертаново" в 2008 году, а весной 2021 года покинул свой пост. За это время воспитанники "Чертаново" пополнились многие клубы различных футбольных лиг России, включая команды Российской премьер-лиги. В защиту Ларина выступают многие футболисты, сейчас представляющие такие клубы, как "Спартак" и "Крылья Советов".
Приговор по делу Николая Ларина будет оглашен 26 сентября
Стало известно, когда будет объявлен приговор по делу экс-директора академии "Чертаново" Никола Ларина.
Фото: ФК "Чертаново"