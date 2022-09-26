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Канчельскис - об Эшуорте: в "Спартаке" работают дилетанты и проходимцы. Жалко болельщиков, великий клуб

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение спортивным директором "Спартака" британца Пола Эшуорта.
Фото: Getty Images
- Ничего удивительного. "Спартак" любит удивлять, вот и удивляют по сей день. Жулики издалека видят жуликов, поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что всё хуже и хуже в "Спартаке" становится. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Сегодня официальный телеграм-канал "Спартака" объявил о назначении на пост спортивного директора клуба 52-летнего англичанина Пола Эшуорта. Ранее он работал в английском "Брайтоне", казахстанской "Астане", латвийских "Вентспилсе" и "Сконто", нигерийском "Саншайн Старз". В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора "Ростова", а также в течение месяца исполнял обязанности главного тренера.

Червиченко: назначение Эшуорта в "Спартак" - позор. Это обычный проходимец, очередной Калиостро

Тарханов - о назначении в "Спартак" англичанина Эшуорта: мы разделяем спорт и политику. Поэтому, наверное, и назначили


Спартак Эшуорт Канчельскис
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