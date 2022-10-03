- Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать, - передает слова Семина "РБ Спорт".
75-летний российский специалист Юрий Семин своих главных тренерских успехов добился с московским "Локомотивом", который возглавлял 4 раза в течение 23 лет суммарно. С "железнодорожниками" Юрий Павлович трижды становился чемпионом России, 6 раз выиграл Кубок и 3 раза Суперкубок страны. Его последним на данный момент клубом в тренерской карьере является "Ростов", который Семин покинул в сентябре 2021 года после двух неполных месяцев работы. Также специалист ранее возглавлял "Кубань", "Памир", олимпийскую сборную Новой Зеландии, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", "Мордовию" и "Анжи".
Юрий Палыч, это все-таки конечная. Легендарный тренер Семин покинул «Ростов», не сумев вытащить клуб из кризиса
75-летний Семин: моя тренерская карьера не завершена, я продолжаю работать
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин заявил о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: ТАСС