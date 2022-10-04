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"Крылья" обратились в ЭСК за разъяснением трех эпизодов матча с "Краснодаром"

"Крылья Советов" обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Фото: "СЭ"
Самарский коллектив просит ЭСК оценить судейство Алексея Сухого на матче с "Краснодаром" в трех эпизодах: неназначение пенальти в ворота южан на 55-й минуте встречи после падения форварда Максима Глушенкова, возможный гол защитника Романа Евгеньева на 81-й минуте и возможной второй желтой карточке для Кайо в концовке матча.

Встреча проходила в Самаре 3 октября и завершилась со счетом 0:0.

Также сообщается, что комиссия оценит решение арбитра Сергея Иванова в эпизоде с удалением Максима Ненахова в первом тайме поединка между "Локомотивом" и "Уралом".

Источник: Sport24


Крылья Советов Краснодар РФС
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