Самарский коллектив просит ЭСК оценить судейство Алексея Сухого на матче с "Краснодаром" в трех эпизодах: неназначение пенальти в ворота южан на 55-й минуте встречи после падения форварда Максима Глушенкова, возможный гол защитника Романа Евгеньева на 81-й минуте и возможной второй желтой карточке для Кайо в концовке матча.
Встреча проходила в Самаре 3 октября и завершилась со счетом 0:0.
Также сообщается, что комиссия оценит решение арбитра Сергея Иванова в эпизоде с удалением Максима Ненахова в первом тайме поединка между "Локомотивом" и "Уралом".
Источник: Sport24
"Крылья" обратились в ЭСК за разъяснением трех эпизодов матча с "Краснодаром"
"Крылья Советов" обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
Фото: "СЭ"