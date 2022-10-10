Оба ушли из московского клуба после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
По информации источника, тренировочное занятие сегодня, 11 октября, провел российский тренер Заур Хапов. Сообщается, что Хапов будет руководить тренировочным процессом москвичей, пока не будет назначен новый главный тренер.
Хапов весной 2022 года был назначен главным тренером "железнодорожников" после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. Его помощником был Марвин Комппер.
"Локомотив" в таблице РПЛ занимает 14-е место, набрав в 12 матчах 9 очков. 15 октября "железнодорожники" в гостях встретятся с "Торпедо".
Источник: Metaratings
Официальный телеграм-канал "Локомотива" 36 часов не публикует новых сообщений
"Metaratings": "Локомотив" тренируется под руководством Хапова
"Локомотив" провел первую тренировку после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Фото: ФК "Локомотив"