В субботу, 8 октября, после поражения от "Сочи" "Локо" отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра. "Железнодорожники" в минувшем туре РПЛ потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.
По информации источника, руководство "Локо" рассматривает на пост главного тренера наставника "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Сообщается, что в этом специалисте заинтересован генеральный директор "железнодорожников" Владимир Леонченко.
Ранее СМИ называли в числе кандидатов на вакантный пост Юрия Семина, Сергея Юрана, Андрея Талалаева и Михаила Галактионова.
Игорь Осинькин с 2020 года возглавляет "Крылья Советов". Под его руководством самарский клуб вернулся в Российскую Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Крылья" занимают 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 12 матчах 11 очков.
Источник: Матч ТВ
"Матч ТВ": наставник "Крыльев Советов" Осинькин может возглавить "Локомотив"
Стало известно имя еще одного кандидата на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ПФК "Крылья Советов"