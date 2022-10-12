- Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби! - передает слова Промеса "СЭ".
В рамках 13 тура Российской премьер-лиги 16 октября на столичной "ВЭБ Арене" состоится главное московское дерби ЦСКА - "Спартак". В турнирной таблице чемпионата команды являются соседями - "армейцы" занимают четвертую строчку с 24 очками в 12 матчах, красно-белые находятся на третьем месте с 25 очками. В последнем туре ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" (1:1), "Спартак" крупно переиграл "Крылья Советов" (5:2).
Промес: "Спартак" порвет ЦСКА в дерби!
Атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес высказался о предстоящем выездном матче с ЦСКА в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"