У Умярова диагностировано повреждение плюсневой кости по итогам матча с "Крыльями Советов". Об этом пишет "Чемпионат".
Сообщается, что он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе дерби с ЦСКА.
Матч с ЦСКА пройдет в воскресенье, 16 октября, на "ВЭБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
В нынешнем сезоне Умяров провел 15 матчей в составе "Спартака" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Спартак" в РПЛ идет на 3 месте, набрав в 12 матчах 25 очков. На 5 баллов красно-белые отстают от лидирующего "Зенита".
"Чемпионат": Умяров из-за травмы пропустит матч "Спартака" с ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
Фото: ФК "Спартак"