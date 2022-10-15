"Мы не были в ситуации, когда играем в стыковых матчах, не знали, что делать. Но на некоторых смотришь и такое ощущение, что им до ***** (все равно", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Сегодня "Локомотив" благодаря минимальной победе над "Торпедо" (1:0) покинул зону стыковых матчей – красно-зеленые набрали 12 очков в 13-ти турах чемпионата России и занимают 12-е место в таблице.
В следующем туре Премьер-лиги "железнодорожники" сыграют с "Динамо", стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Баринов: "Локомотив" не был в стыковых матчах – есть ощущение, что некоторым все равно
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о положении клуба в таблице РПЛ.
Фото: ТАСС