"Шумиха после дерби не отвлекала. То, что происходило – выеденного яица не стоит, дерби получилось эмоциональным. Отсутствие Карраскаля? Это наши внутренние дела", - цитирует Федотова "Матч ТВ".
Напомним, в минувшие выходные ЦСКА на своем поле принимал "Спартак" в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась результативной ничьей, команды забили по два мяча в ворота соперника.
Сегодня красно-синие встречаются с "Торпедо" 4-м туре групповой стадии Кубка России. "Автозаводцы" открыли счет голам на 11-й минуте матча – пенальти реализовал Марио Чурич.
Федотов – о непопадании Карраскаля в заявку на матч с "Торпедо": это наши внутренние дела
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о причинах непопадания полузащитника Хорхе Карраскаля в заявку на матч Кубка России против "Торпедо".
Фото: "Матч ТВ"