По данным источника, руководство "железнодорожников" хочет предложить специалисту почетную должность или пост советника клуба. Сообщается, что название должности еще неизвестно. Красно-зеленые проведут с Семиным переговоры на следующей неделе.
Напомним, ранее глава совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отметил, что встречался с 75-летним специалистом, но не обсуждал вопрос назначения главным тренером команды.
Семин 4 раза возглавлял "Локомотив": в 1986-1990-м, 1992-2005-м, 2009-2010-м и 2016-2020-м годах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" предложит Семину почетную должность в клубе
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может в ближайшее время вернуться в столичный коллектив.
Фото: ФК "Локомотив"