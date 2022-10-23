"Абаскаль после успеха в "Спартаке" пойдет на повышение. Испанская тренерская школа — лучшая в мире… Абаскаль запросто может возглавить "Барселону" или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба", - цитирует Рианчо Sport24.
"Спартак" сегодня разгромил "Химки" на своем поле (5:0) и остался на втором месте в действующем чемпионате России по итогам 14-ти туров. Серия москвичей без поражений достигла восьми матчей.
Отметим, Абаскаль не присутствовал на игре против химчан – он отбывает дисквалификацию за конфликт с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым после первого тайма московского дерби.
Рианчо: после "Спартака" Абаскаль пойдет на повышение – он запросто может возглавить "Барселону"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости