По информации источника, на прошлой неделе химчане приглашали на домашний стадион священника.
Сообщается, что священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играет команда. Отмечается, что таким образом, в клубе намеревались снять "проклятье" на фоне неудачных выступлений.
В августе "Химки" уволили с поста главного тренера Сергея Юрана. После него несколько недель клуб возглавлял Николай Писарева. В сентябре Писарева сменил Спартак Гогниев, который является главным тренером "Химок" и на этот момент.
Сегодня химчане со счетом 0:5 уступили в гостях "Спартаку". После увольнения Юрана "Химки" не побеждают 14 матчей подряд - у подмосковного клуба 2 ничьи и 12 поражений. Последняя победа датируется 7 августа, тогда "Химки" со счетом 3:1 победили "Торпедо".
Источник: Матч ТВ
"Матч ТВ": "Химки" приглашали на домашний стадион священника. Команда не побеждает 14 матчей кряду
"Химки" прибегли к услугам священника на фоне длительной безвыигрышной серии.
Фото: ФК "Химки"