Вчера, 5 ноября, после поражения от "Ахмата" (1:2) Медведев заявил, что проведет с Чистяковым "серьезный разговор", а также намекнул на возможный уход защитника из команды. Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи.
"Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 года. С того момента защитник провел 60 матчей за команду, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Следующий матч петербуржцы проведут 12 ноября. В гостях сине-бело-голубые встретятся с "Торпедо". До конца календарного года "Зенит" также проведет товарищеский матч с "Црвеной Звездой" и сыграет с "Факелом" и "Спартаком" в Кубке России.
В "Зените" сообщили, что Чистяков выведен из основного состава команды
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об итогах разговора с защитником команды Дмитрием Чистяковым.
Фото: ФК "Зенит"