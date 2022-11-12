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СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
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Брайтон
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Аталанта
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Рома
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ТориноНе начат
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Монца
17:00
СалернитанаНе начат
П1 2.13X 3.35П2 3.65
Верона
17:00
СпецияНе начат
П1 2.29X 3.4П2 3.25
Милан
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Ювентус
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АнжеНе начат
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Брест
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ТруаНе начат
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Нант
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П1 2.28X 3.5П2 3.15
Монако
22:45
МарсельНе начат
П1 2.43X 3.45П2 2.95
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Глебов: "Ростов" - рабоче-крестьянская команда, может выигрывать матчи только при стопроцентной дисциплине

Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал выездную победу своей команды над "Крыльями Советов" в матче 17 тура РПЛ (3:1).
Фото: РПЛ
- Удивился ли, что забил таким ударом? Нет, понимал, что на таком поле мяч быстрее катится, что удар может подскочить и проскользнуть в рамку. Так и получилось. "Крылья" тоже били, но не попали. Мы - рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при стопроцентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьемся друг за друга, - передает слова Глебова Metaratings.ru.

Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Ростов" завершился победой гостей со счетом 3:1. На 28 минуте первый гол забил капитан желто-синих Данил Глебов, поразивший ворота Богдана Овсянникова ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона. На 38 минуте счет удвоил Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти за нарушение правил против Николая Комличенко. На 73 минуте Владислав Шитов добил мяч в ворота гостей после отраженного Сергеем Песьяковым удара Сергея Пиняева и отыграл один гол, но уже через две минуты Максим Осипенко после розыгрыша штрафного установил окончательный счет игры. "Крылья Советов" нанесли по воротам 26 ударов (11 в створ) против 8 ударов (4 в створ) у ростовчан, при этом у хозяев поля Сергей Пиняев попал в штангу, а Даниил Уткин у гостей - дважды в перекладину.

Битва будущего сборной России на глазах Карпина. «Ростов» победил «Крылья», Пиняев крут, но Сильянов и Мелёхин надежны


Ростов Крылья Советов Глебов
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