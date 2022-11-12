- Удивился ли, что забил таким ударом? Нет, понимал, что на таком поле мяч быстрее катится, что удар может подскочить и проскользнуть в рамку. Так и получилось. "Крылья" тоже били, но не попали. Мы - рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при стопроцентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьемся друг за друга, - передает слова Глебова Metaratings.ru.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Ростов" завершился победой гостей со счетом 3:1. На 28 минуте первый гол забил капитан желто-синих Данил Глебов, поразивший ворота Богдана Овсянникова ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона. На 38 минуте счет удвоил Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти за нарушение правил против Николая Комличенко. На 73 минуте Владислав Шитов добил мяч в ворота гостей после отраженного Сергеем Песьяковым удара Сергея Пиняева и отыграл один гол, но уже через две минуты Максим Осипенко после розыгрыша штрафного установил окончательный счет игры. "Крылья Советов" нанесли по воротам 26 ударов (11 в створ) против 8 ударов (4 в створ) у ростовчан, при этом у хозяев поля Сергей Пиняев попал в штангу, а Даниил Уткин у гостей - дважды в перекладину.
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Глебов: "Ростов" - рабоче-крестьянская команда, может выигрывать матчи только при стопроцентной дисциплине
Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал выездную победу своей команды над "Крыльями Советов" в матче 17 тура РПЛ (3:1).
Фото: РПЛ