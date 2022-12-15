- Да, действительно, в списках на сбор меня нет. Причина мне неизвестна. Сейчас ведется диалог с "Химками" относительно моего будущего. Надеюсь, что быстро найдется окончательный компромисс, - передает слова Кухарчука Metaratings.ru.
Ранее появлялась информация, что часть игроков основной обоймы "Химок" в осенней части сезона-2022/2023, в том числе голкипер Илья Лантратов, центральные защитники Дмитрий Тихий и Александр Филин и атакующий полузащитник Илья Кухарчук, не будут вызваны на зимний учебно-тренировочный сбор. 32-летний вингер Илья Кухарчук с начала текущего сезона провел за красно-черных 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативный пас.
Кухарчук: в списках на сбор "Химок" меня нет, причина мне неизвестна
Атакующий хавбек "Химок" Илья Кухарчук подтвердил, что не вызван на зимние межсезонные сборы подмосковного клуба.
Фото: РПЛ