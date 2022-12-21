Журналист Карпов: "Локомотив" выкупит у "Крыльев Советов" хавбека Соколова и отправит его в аренду

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По данным источника, "Локомотив" планирует активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника "Крыльев Советов" Артема Соколова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
19-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Артем Соколов может стать игроком московского "Локомотива", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

По данным источника, "железнодорожники" собираются нынешней зимой активировать опцию выкупа за 35 миллионов рублей, имеющуюся в контракте Соколова с самарцами, после чего отдадут игрока в аренду. Сообщается, что 30% от этой суммы, или 10,5 миллиона рублей, получат подмосковные "Химки" - предыдущий клуб футболиста.

Полузащитник Артем Соколов перешел в "Крылья Советов" из "Химок" в феврале 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 58 тысяч евро. В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей за самарцев во всех турнирах и 1 результативная передача.


Локомотив Крылья Советов Соколов Российские трансферы Химки
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