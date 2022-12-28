Московский "Локомотив" достиг договоренности с подмосковными "Химками" по поводу трансфера 27-летнего голкипера Ильи Лантратова. Завтра планируется подписание контракта футболиста "железнодорожниками". "Химки" получат компенсацию, а в будущем московский клуб будет обязан заплатить процент от будущей продажи. Об этом в своих социальных сетях написал журналист Иван Карпов.
В этом сезоне Илья Лантратов принял участие в 25 встречах за подмосковные "Химки", в которых пропустил 25 мячей. В трех играх голкипер смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Журналист Карпов: Лантратов перейдет в "Локомотив". Завтра игрок подпишет контракт с "железнодорожниками"
Вратарь "Химок" Илья Лантратов продолжит карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: РПЛ