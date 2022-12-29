- Я просто не понимаю, для чего нужен ВАР. Чтобы исправить ошибки главного судьи? Почему тогда не исправляют? Почему не всё? У тебя повторы. Есть время всё посмотреть. Там видно, что мяч попал в руку - с какой стороны, с какого расстояния, как была отставлена рука… Вот мы играли в Москве с "Динамо". Пенальти на 150%! Ладно, главный арбитр не увидел, но почему ВАР не ставит? Потом признали, что это ошибка. Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят, - передает слова Газинского "Чемпионат".
Матч 8 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Урал" завершился победой игравших на своем поле бело-голубых со счетом 2:1. На 32 минуте игры при счете 0:0 центральный защитник московского клуба Саба Сазонов схватил руками в своей штрафной площади игрока гостей Эмерсона и помешал ему выпрыгнуть в борьбе за мяч. Главный рефери Виталий Мешков не стал назначать в этом эпизоде 11-метровый удар в пользу "Урала", при этом видеопомощник Алексей Амелин не стал вмешиваться в действия арбитра в поле. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС после игры признала действия судейской бригады в этом эпизоде ошибочными.
Газинский: у ВАР есть повторы, есть время - почему не исправляют ошибки рефери? Как хотят, так и судят
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский высказался по поводу судейства в Российской премьер-лиге.
Фото: РПЛ