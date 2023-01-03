Руководство "Локомотива" заинтересовано в трансфере 28-летнего центрального защитника "Вероны" Корая Гюнтера, сообщают СМИ. По данным источника, "железнодорожники" видят в имеющем немецкое и турецкое гражданство игроке вариант усиления состава, но еще не делали по нему конкретного предложения.
В текущем сезоне на счету Гюнтера 14 матчей за "Верону" во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас. Действующий контракт игрока, имеющего оценочную трансферную стоимость по данным портала Transfermarkt 4,5 миллиона евро, истекает в июне 2025 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" интересуется немецким защитником "Вероны" Гюнтером
По данным СМИ, московский "Локомотив" проявляет интерес к 28-летнему центральному защитнику итальянской "Вероны" Кораю Гюнтеру.
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