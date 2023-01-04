"Краснодар" объявил о переходе бразильского хавбека "Карабаха" Боржеса

Пресс-служба "Краснодара" сообщила о соглашении по переходу 26-летнего атакующего полузащитника "Карабаха" Кади Боржеса.

Официальный телеграм-канал "Краснодара" объявил о трансфере 26-летнего бразильского атакующего хавбека "Карабаха" Кади Боржеса, который подпишет контракт с "быками" после прохождения медосмотра.







В текущем сезоне бразильский атакующий полузащитник принял участие в 31 матче своей команды во всех турнирах (13 из них в еврокубках - 7 в квалификации Лиги чемпионов и 6 на групповом этапе Лиги Европы), забил 8 голов и отдал 11 результативных передач (4 гола и 5 передач - в еврокубках).