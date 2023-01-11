22-летний французский форвард "Локомотива" Вильсон Изидор отказался переходить в греческий ПАОК, сообщают СМИ. По данным источника, футболист несколько дней назад не отвечал на звонки и не выходил на связь, однако руководство "железнодорожников" из-за отказа уйти в ПАОК приняло решение взять его на межсезонные сборы.
В текущем сезоне на счету Изидора 17 матчей за красно-зеленых во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса. Ранее в СМИ появлялась информация о переговорах форварда об уходе в другой клуб.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Изидор отказался переходить в ПАОК и отправился на сборы с "Локомотивом"
По информации источника, французский нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор отказался от перехода в другой клуб и отправился на сборы с командой.
Фото: РПЛ