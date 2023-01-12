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Журналист Алейшо: "Зенит" договорился о выкупе самого перспективного форварда Бразилии

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Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением о таланте форварда "Коринтианса" Педро, который может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: Agеncia Corinthians
"Зенит" договорился с "Коринтиансом" о выкупе 16-летнего нападающего Педро. Считаю, после Эндрика из "Палмейраса", которого купил "Реал", Педро — самый перспективный форвард Бразилии. Но трансфер смогут осуществить, когда Педро исполнится 18 лет", - цитирует журналиста "СЭ".

Напомним, ранее "Зенит" объявил, что форвард Юри Алберто продолжит карьеру в "Коринтиансе". В обмен сине-бело-голубые получили защитника Роберта Ренана, который пополнит состав команды зимой. Также бразильский коллектив отдал питерцам полузащитника Ду Кейроса – он станет игроком "Зенита" предстоящим летом.

Позднее появилась информация, что коллектив из Санкт-Петербурга также получит скидку при потенциальном трансфере форварда Педро после того, как игроку исполнится 18 лет.


Коринтианс Педро Зенит Российские трансферы
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