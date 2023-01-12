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Журналист Алейшо: Ренан – будущее сборной Бразилии. Но с первой игры он Ловрена не заменит

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Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о защитнике Роберте Ренане, который этой зимой стал игроком "Зенита".
Фото: соцсети
"В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира. Ренан заменит Ловрена? Пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется", - цитирует журналиста "СЭ".

Напомним, зимой "Коринтианс" в обмен на форварда "Зенита" Юри Алберто отдал питерцам Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Хавбек пополнит состав сине-бело-голубым следующим летом.

До этого "Зенит" объявил об уходе защитника Деяна Ловрена – футболист сборной Хорватии продолжит карьеру в "Лионе". Ловрен успел дебютировать в составе французского коллектива, появившись в старте на матч с "Нантом" в 18-м туре Лиги 1.


Зенит Коринтианс Ловрен
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