"В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира. Ренан заменит Ловрена? Пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется", - цитирует журналиста "СЭ".
Напомним, зимой "Коринтианс" в обмен на форварда "Зенита" Юри Алберто отдал питерцам Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Хавбек пополнит состав сине-бело-голубым следующим летом.
До этого "Зенит" объявил об уходе защитника Деяна Ловрена – футболист сборной Хорватии продолжит карьеру в "Лионе". Ловрен успел дебютировать в составе французского коллектива, появившись в старте на матч с "Нантом" в 18-м туре Лиги 1.
Журналист Алейшо: Ренан – будущее сборной Бразилии. Но с первой игры он Ловрена не заменит
Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о защитнике Роберте Ренане, который этой зимой стал игроком "Зенита".
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