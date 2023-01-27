О результатах тяжелых переговоров между ЦСКА и "Вероной" в своем телеграм-канале сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
Напомним, что ранее Адольфо Гайч уже отправлялся в аренду в итальянский "Беневенто" и испанскую "Уэску", но раз за разом возвращался в московский клуб. Контракт воспитанника аргентинского "Сан-Лоренсо" с ЦСКА на данный момент рассчитан до 30 июня 2025 года.
Без учета Гайча в распоряжении у главного тренера "армейцев" Владимира Федотова сейчас есть только два центрфорварда – Федор Чалов и Антон Заболотный.
Журналист Карпов: ЦСКА согласовал аренду Гайча в "Верону" и ищет варианты на замену аргентинцу
Московский ЦСКА согласился отпустить аргентинского нападающего Адольфо Гайча в итальянскую "Верону" на правах аренды без опции обязательного выкупа.