"Зенит" действительно предлагал сыграть кубковый матч в Питере, но мы отказались. Мы подготовим поле: матч состоится в Ульяновске — другой вариант даже не рассматривали", — цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Зенита" направило ульяновской «Волге» письмо с предложением заявить "Газпром Арену" в качестве резервного стадиона команды на матч Кубка России. Клубы сойдутся в плей-офф Пути регионов Кубка России в конце февраля.
Директор "Волги": "Зенит" действительно предлагал сыграть кубковый матч в Питере
Директор ульяновской "Волги" Михаил Наволокин отреагировал на слухи о предложении "Зенита" заявить "Газпром Арену" в качестве резервного стадиона ульяновцев на матч Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"