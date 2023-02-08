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Канчельскис: настоящая народная команда - не "Спартак"!

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис выразил свое отношение к тому, что применительно к московскому "Спартаку" многие употребляют выражение "народная команда".
Фото: ФК "Торпедо"
- Народная команда - не "Спартак"! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал? "Торпедо" - настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на Автозаводской. За "Спартак" болеет больше всех людей - это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда! - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Московский "Спартак" под его сегодняшним названием появился в 1935 году в качестве добровольного спортивного общества на основе физкультурных кружков Промысловой кооперации, устав ДСО "Спартак" был утвержден Всесоюзным советом физической культуры 19 апреля 1935 года. Московское "Торпедо" было основано в 1930 году как команда автомобилестроительного завода АМО (далее ЗиС, ЗиЛ). На счету "Спартака" 22 национальных чемпионства, в том числе 10 в чемпионате России, "Торпедо" трижды в своей истории становилось победителем чемпионата СССР.


Спартак Торпедо Канчельскис
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