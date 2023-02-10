"Ростов" хотел бы заключить новый контракт с беттинг-спонсором на сумму около 180-200 миллионов рублей в год, сообщают СМИ.
По данным источника, желто-синие уже разослали букмекерским компаниям предложения о спонсорстве в новом сезоне. В текущем сезоне беттинг-спонсором "Ростова" является компания BetBoom, по информации СМИ, доход желто-синих от этого сотрудничества составляет 100-150 миллионов рублей в год.
Сообщается о существующих в беттинг-индустрии опасениях, что запрашиваемые ростовчанами суммы могут увеличиться на фоне переговоров московского "Динамо" с BetBoom на сумму, по различным данным, от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей в год.
По итогам осенней части сезона "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 матчах.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Ростов" хочет подписать новый букмекерский контракт на 180-200 миллионов рублей
По информации источника, руководство "Ростова" хотело бы увеличить доходы клуба от контракта с букмекерами с нового сезона.
Фото: ФК "Ростов"