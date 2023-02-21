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"СЭ": "Зенит" 24-25 марта сыграет товарищеский матч с "Фенербахче"

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По данным СМИ, петербургский "Зенит" во время мартовской паузы ФИФА проведет две контрольных встречи.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" 24 или 25 марта проведет товарищескую встречу с турецким "Фенербахче", сообщают СМИ. По данным источника, этот матч сине-бело-голубые проведут на выезде - в Стамбуле.

Сообщается также, что в конце марта петербуржцы проведут на своем поле матч с одной из команд с постсоветского пространства.

Напомним, что на последнюю декаду марта назначена международная пауза ФИФА для игр сборных, в связи с чем 20 тур Российской премьер-лиги пройдет 18-19 марта, а 21 тур - в ориентировочную дату 1 апреля.

Петербургский "Зенит" по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 6-очковым отрывом, набрав 42 очка в 17 матчах. 19 марта сине-бело-голубые в рамках 20 тура РПЛ сыграют на выезде с ЦСКА, в 21 туре подопечные Сергея Семака примут на своем поле "Урал".

Источник: "СЭ"


Зенит Фенербахче
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