"Зенит" 24 или 25 марта проведет товарищескую встречу с турецким "Фенербахче", сообщают СМИ. По данным источника, этот матч сине-бело-голубые проведут на выезде - в Стамбуле.
Сообщается также, что в конце марта петербуржцы проведут на своем поле матч с одной из команд с постсоветского пространства.
Напомним, что на последнюю декаду марта назначена международная пауза ФИФА для игр сборных, в связи с чем 20 тур Российской премьер-лиги пройдет 18-19 марта, а 21 тур - в ориентировочную дату 1 апреля.
Петербургский "Зенит" по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 6-очковым отрывом, набрав 42 очка в 17 матчах. 19 марта сине-бело-голубые в рамках 20 тура РПЛ сыграют на выезде с ЦСКА, в 21 туре подопечные Сергея Семака примут на своем поле "Урал".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" 24-25 марта сыграет товарищеский матч с "Фенербахче"
По данным СМИ, петербургский "Зенит" во время мартовской паузы ФИФА проведет две контрольных встречи.
Фото: ФК "Зенит"