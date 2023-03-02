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Писарский: у футболистов абсолютно заслуженные зарплаты

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Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский выразил мнение, что на его взгляд футболисты абсолютно заслуженно получают большие зарплаты.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их - все эти вещи они не учитывают. Правильно же? Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату - они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные", - цитирует Писарского "РБ Спорт".

Российский нападающий Владимир Писарский в январе перебрался в "Крылья Советов". В первой части сезона 27-летний игрок защищал цвета "Оренбурга" и выступал под фамилией Сычевой. В 15 матчах чемпионата России форвард отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами. В текущем розыгрыше Кубка России бомбардир в 6 матчах забил 5 мячей. Владимир Писарский уже отличился и за новый клуб - в кубковом противостоянии с московским "Динамо". По итогам осенней части российской Премьер-лиги самарский коллектив расположился на 11 месте в турнирной таблице. "Крылья Советов" возобновляют чемпионат гостевым поединком с "Динамо", который состоится 5 марта.


Сычевой Крылья Советов
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