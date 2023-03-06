- Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать.
Напомним, ранее нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, который присоединился к самарской команде только в зимнее трансферное окно, перейдя из "Оренбурга", заявил, что высокие заработные платы футболистов полностью оправданы, так как они отражают тяжелый образ жизни спортсменов, которые проходят через изнурительные тренировки и редко могут быть рядом с семьями. У 27-летнего Писарского 19 голов в 22 матчах за "Оренбург" и "Крылья Советов" в текущем сезоне.
Источник: "РБ Спорт"
Фролов: пусть Писарский попробует пожить жизнью учителя или шахтера, а не говорит о заслуженных зарплатах футболистов
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов резко не согласился с высказыванием своего одноклубника Владимира Писарского о том, что футболисты получают большие деньги заслуженно.
ФК "Оренбург"