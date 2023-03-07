- Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка. К сожалению, по рапорту она считается никакой, потому что свисток прозвучал до гола. По правилам, ему грозить ничего не может - это неправильная трактовка единоборства, за такое несильно снижают оценку. Но я думаю, что Мешкова накажут. Хотя это уже будет не документальное отстранение, а внутрисудейское. По документам отстранить его будет тяжело - гол же формально не состоялся, - передает слова Федотова "Чемпионат".
4 марта в рамках 18 тура Российской премьер-лиги столичный "Спартак" сыграл на своем поле вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2). На 85 минуте уже при счете 2:2 главный рефери Виталий Мешков не засчитал забитый нападающим красно-белых Александром Соболевым гол, зафиксировав нарушение правил на вратаре гостей Илье Помазуне за секунду до попадания мяча в сетку, при этом видеоповтор показал, что Помазун столкнулся не с футболистом "Спартака" Кристофером Мартинсом, а с защитником "Урала".
По итогам 18 тура РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набравший 45 очков в 18 матчах, второе место с 37 очками занимает "Спартак", третьим идет "Ростов", в активе которого 35 очков.
Экс-арбитр Федотов - об отмененном голе "Спартака": по документам отстранить Мешкова тяжело. Но думаю, что его накажут
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с отменой гола московского "Спартака" на 85 минуте матча 18 тура РПЛ с "Уралом" (2:2).
Фото: РПЛ