По информации источника, главный тренер "Химок" был серьезно недоволен тем, что Гулиев и Тихий , которые отстранены от тренировок с основным составом команды, продолжали заниматься в тренажерном зале к моменту прихода остальных игроков и Гогниева.
Тренер начал кричать на футболистов, используя нецензурные выражения. Конфликт был близок к тому, чтобы перерасти в драку, однако в ситуацию во время вмешались сотрудники безопасности "Химок".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Гогниев чуть не подрался с Гулиевым и Тихим на тренировке "Химок"
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев был близок к тому, чтобы подраться с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
"СЭ"