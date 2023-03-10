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"Чемпионат": Гогниев чуть не подрался с Гулиевым и Тихим на тренировке "Химок"

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Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев был близок к тому, чтобы подраться с футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
"СЭ"
По информации источника, главный тренер "Химок" был серьезно недоволен тем, что Гулиев и Тихий , которые отстранены от тренировок с основным составом команды, продолжали заниматься в тренажерном зале к моменту прихода остальных игроков и Гогниева.

Тренер начал кричать на футболистов, используя нецензурные выражения. Конфликт был близок к тому, чтобы перерасти в драку, однако в ситуацию во время вмешались сотрудники безопасности "Химок".

Источник: "Чемпионат"


Гогниев Гулиев Тихий Химки
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