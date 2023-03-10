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Директор "Волги": задержали человека, бросившего банан. Мы подаем апелляцию на решение КДК РФС

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Директор "Волги" Михаил Наволокин заявил, что ульяновский клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом в кубковом матче с "Зенитом" после задержания хулигана.
Фото: ФК "Волга"
Директор "Волги" Михаил Наволокин заявил, что ульяновский клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом в кубковом матче с "Зенитом" после задержания хулигана.

– Задержали человека, бросившего банан. Он уже дал признание. Мы подаем апелляцию на решение КДК РФС. Будем ли подавать жалобу в суд на болельщика? Давайте не спешить. Сначала дождемся решения апелляционной комиссии, – приводит слова Наволокина "Матч ТВ".

Напомним, по итогам рассмотрения инцидента КДК РФС наказал "Волгу" штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также проведением одного домашнего матча Кубка России без зрителей условно.

10 марта правоохранительные органы Ульяновска задержали болельщика, который бросил банан в сторону бразильского полузащитника "Зенита" Вендела на кубковом матче с трибуны стадиона "Труд". Установлено, что задержанный родился в 2004 году. Он заявил, что бросил банан на поле "на эмоциях" в "стадном чувстве" с остальными болельщиками, которые кидали на футбольный газон снежки. Задержанный раскаивается в произошедшем.

В отношении него составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", который будет направлен в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Ульяновской области.

Напомним, ситуация произошла на 91-й минуте матча 1/4 финала Кубка России на стадионе "Труд" между "Волгой" и "Зенитом" (0:3). С трибуны в сторону бразильца прилетел желтый плод. Сам футболист в это время направлялся на скамейку питерской команды во время замены. Позднее правоохранительным органам удалось составить фоторобот предполагаемого хулигана на основании записи камер видеонаблюдения стадиона "Труд".


Волга Ул Зенит Кубок России
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