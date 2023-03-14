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"СЭ": Баринов не имел права играть с "Акроном" из-за дисквалификации, "Локо" должны присудить техническое поражение 0:3

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Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов должен был пропустить выездной матч Кубка России с "Акроном" из-за перебора желтых карточек.
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитник заработал по предупреждению в двух последних кубковых играх в составе "Локомотива". Таким образом, столичному клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3 в соответствии с пунктом 15.4 регламента Кубка России-2022/23.

В матче 1/4 финала Кубка России между "Акроном" и "Локомотивом" завершился первый тайм. Хозяева впереди со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Сергея Макарова. Победитель встречи выйдет в полуфинал Пути регионов. Из-за микроповреждения в матче не принимает участие нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба.

Напомним, год назад аналогичная ситуация произошла в кубковом матче "Локомотива" против "Енисея". Тогда на поле вышел чешский форвард Ян Кухта, который должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек. "Железнодорожники" избежали технического поражения и крупно уступили красноярскому клубу 0:4.

Источник: "СЭ"


Локомотив Акрон Баринов
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