Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
18:00
РостовНе начат
П1 2.7X 2.95П2 3

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
20:45
ЮвентусНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.45
Бетис
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2.07
Фенербахче
20:45
СевильяНе начат
П1 2.04X 3.55П2 3.7
Фейеноорд
20:45
ШахтерНе начат
П1 1.44X 4.7П2 7.4
Арсенал
23:00
СпортингНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8.6
Ференцварош
23:00
БайерНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.81
Реал Сосьедад
23:00
РомаНе начат
П1 2.11X 3.2П2 3.95
Сент Жиллуаз
23:00
УнионНе начат
П1 3.3X 3П2 2.46
Реклама лига ставок Сделать ставку

Зарема: хватит быть терпилами, "Спартаку" и "Динамо" нужно объединиться против судейского беспредела

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу судейства матча Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
Фото: МатчПремьер
- Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что "Спартаку" и "Динамо" нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами. Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один - уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе, - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" завершился ничейным счетом 1:1 в основное время и победой голубых в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. По ходу этой встречи произошел судейский скандал - главный рефери Евгений Кукуляк после личного видеопросмотра не назначил 11-метровый удар в пользу "Динамо" за удар полузащитника Клаудиньо по ноге нападающего Константина Тюкавина в штрафной площади хозяев поля. Этот инцидент произошел на 66 минуте встречи при счете 1:1.

По итогам серии пенальти бело-голубые вышли в первый этап 1/2 финала нижней сетки плей-офф, "Зенит" окончательно покинул текущий розыгрыш Кубка России.


Спартак Динамо Зенит Салихова
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Шиманьски: рано говорить о том, вернется Себастьян в "Динамо" или нет
Бейл - о матче "Крыльев Советов" с ЦСКА: голы когда-нибудь засчитают, мы победим и я буду счастлив на 100%
"Динамо": мы удовлетворены оперативностью ЭСК. Какие меры предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса 6
Каманцев: нас не устроило качество работы ВАР матча "Спартак" - "Урал" Жабченко, он останется без назначений в РПЛ 13
Игонин - о вылете "Зенита" из Кубка: не знаю, какие есть вопросы по судейству, фанатам "Динамо" надо что-то обсуждать 3
Каманцев - о падении Мартинса в матче "Спартак" - "Урал": эксперты единогласно посчитали - следовало назначить пенальти 26
Каманцев: Кукуляк какое-то время не сможет претендовать на назначения, возобновит работу в Первой лиге 15
Президент "Оренбурга" Еремякин: в контракте Лички была опция пролонгации, решили ей воспользоваться
Зарема: хватит быть терпилами, "Спартаку" и "Динамо" нужно объединиться против судейского беспредела 22
Агент Гиговича: пока не приняли решение, вернется ли Армин летом в "Ростов"
"Оренбург" продлил контракт с главным тренером Личкой на следующий сезон 1
Сборная Ирака: мы хотели сыграть со сборной России на "Фиште" в Сочи, но нам сказали, что газон к игре готов не будет
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА 3
Marca: Месси не собирается переходить в саудовский "Аль-Хиляль"
Чистяков: серия пенальти – дело случая. Кузяева и Дугласа Сантоса мы сразу после игры в раздевалке поддержали 5