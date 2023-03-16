- Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что "Спартаку" и "Динамо" нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами. Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один - уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе, - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
Матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" завершился ничейным счетом 1:1 в основное время и победой голубых в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. По ходу этой встречи произошел судейский скандал - главный рефери Евгений Кукуляк после личного видеопросмотра не назначил 11-метровый удар в пользу "Динамо" за удар полузащитника Клаудиньо по ноге нападающего Константина Тюкавина в штрафной площади хозяев поля. Этот инцидент произошел на 66 минуте встречи при счете 1:1.
По итогам серии пенальти бело-голубые вышли в первый этап 1/2 финала нижней сетки плей-офф, "Зенит" окончательно покинул текущий розыгрыш Кубка России.
Зарема: хватит быть терпилами, "Спартаку" и "Динамо" нужно объединиться против судейского беспредела
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу судейства матча Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
Фото: МатчПремьер