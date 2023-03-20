- Наверное, у "Зенита" есть проблемы. Наверное, они не планировали вылетать из Кубка на такой ранней стадии. Понятно, что Вильмар Барриос - важнейший игрок, который обеспечивает баланс между атакой и обороной. Когда он получил травму, начались большие проблемы. Это было заметно и в матче с "Динамо", и с ЦСКА. С другой стороны, гандикап в чемпионате большой. Команда видит, что "Спартак" теряет очки, а "Ростов" вряд ли сможет реально конкурировать за чемпионство, - передает слова Бушманова "КП Спорт".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" завершился победой "армейцев" со счетом 1:0, единственный гол на счету форварда Федора Чалова. Ранее сине-бело-голубые выбили из розыгрыша Кубка России, проиграв на своем поле московскому "Динамо" в серии пенальти (1:1, пен. 4:5) в рамках второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов). В обоих этих матчах не принимал участие травмированный и имеющий дисквалификацию в Кубке России колумбийский опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос.
В турнирной таблице "Зенит" сохранил 8-очковую дистанцию от московского "Спартака", который теперь занимает третье место. Отставание вышедшего на вторую позицию "Ростова" сократилось с 10 очков до 7.
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Бушманов: у "Зенита" начались большие проблемы, когда получил травму Барриос
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался о состоянии "Зенита" после выездного поражения от ЦСКА (0:1) в матче 20 тура РПЛ и о перспективах сине-бело-голубых в чемпионате.
Фото: "Чемпионат"