– Профессиональные клубы ищут новую аудиторию и понимают, что у этих команд есть аудитория, поэтому они с ними играют. Сегодня много народу пришло. У меня это не вызвало никакого интереса. Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из Первых – Вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного. Хотите сказать, что 2DROTS может в РПЛ выступать? – приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Сегодня московский ЦСКА на своем поле сенсационно уступил команде Медиалиги 2Drots в контрольном матче во время международной паузы. В концовке встречи на замену вышел специально приглашенный 40-летний ветеран Даниэль Карвальо, защищавший красно-синие цвета с 2004 по 2010 годы. В составе ЦСКА бразилец завоевывал Кубок УЕФА в 2005-м.
Встреча прошла на столичном стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу андердога. Гости уже на десятой минуте вышли вперед благодаря голу Владислава Ослоновского. При этих цифрах на табло соперники ушли на перерыв. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил счет. Спустя 12 минут форвард хозяев Федор Чалов с передачи Саши Зделара отквитал один мяч - 1:2. Однако на большее "армейцев" не хватило. Игра завершилась неожиданной победой 2DROTS.
Аршавин – о поражении ЦСКА: хотите сказать, что 2DROTS может в РПЛ выступать?
Экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин отреагировал на сенсационное поражение ЦСКА от команды Медиалиги 2DROTS (1:2).
Фото: "Матч ТВ"