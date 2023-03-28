Экс-капитан химчан, который находился в опале главного тренера команды Спартака Гогниева, покинул клуб. При этом ФК "Химки" выплатят 30-летнему футболисту всю сумму, причитающуюся по контракту до конца сезона-2023/24.
К решению о расторжении контракта Тихого сподвигло решение тренерского штаба оставить его заниматься по индивидуальной программе на базе клуба, в то время как "Химки" отправились на тренировочный сбор.
Недавно достоянием общественности стал конфликт внутри команды между главным тренером Спартаком Гогниевым и двумя игроками - полузащитником Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Тихий разорвал контракт с "Химками", но получит по нему всю сумму до лета 2024 года
Защитник "Химок" Дмитрий Тихий расторг трудовое соглашение с подмосковным клубом.
Фото: ФК "Химки"