- Договор не расторгнут. Как минимум до конца сезона Дмитрий Тихий останется в клубе, сейчас мы обсуждаем условия, - приводит комментарий Оленева "СЭ".
Сегодня СМИ сообщили о том, что 30-летний россиянин Дмитрий Тихий, играющий на позиции центрального защитника, расторг контракт с "Химками". При этом источник указал, что химчане выплатят игроку предусмотренную договором компенсацию. Тихий пополнил состав "Химок" в феврале 2019 года. С того момента Дмитрий провел за подмосковный коллектив 106 встреч, в которых сумел забить 1 гол и еще 6 раз ассистировать своим партнерам. В данный момент защитник тренируется по индивидуальной программе, так как был отстранен наставником команды Спартаком Гогниевым. Недавно у игрока и тренера случилась словесная перепалка, которая почти переросла в драку.
Гендиректор "Химок": расторжение контракта с Тихим? Как минимум до конца сезона Дмитрий останется в клубе
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что клуб расторг контракт с российским футболистом Дмитрием Тихим.
Фото: РПЛ