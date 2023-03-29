- К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после. Задела ли фраза про то, что "надо определиться: ты с нами - с командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе"? Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про "не держусь за место". Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками? - приводит слова Карпина "СЭ".
26 марта, в день домашнего товарищеского матча сборной России с командой Ирака (2:0), в информационном пространстве появилась критика главного тренера нашей национальной команды Валерия Карпина со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина. В своих словах министр упрекал Карпина в проявлении безразличия и призвал "четко определиться: ты с нами - командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе". Ранее специалист на одном из брифингов на вопрос журналиста о возможности увольнения в случае поражения от Ирака ответил, что увольнения не боится и за свое место не держится.
Карпин - о реакции на критику от Матыцина: и у меня вопрос к министру спорта - он с командой и болельщиками?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своей реакции на критические слова в свой адрес со стороны министра спорта Олега Матыцина.
Фото: ФК "Ростов"