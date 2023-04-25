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"Чемпионат": Клотет отстранил от тренировок с "Торпедо" Кутепова и Нетфуллина, а также выгнал Журавлева за улыбку

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По информации СМИ, игроки "Торпедо" Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин отстранены от работы с командой главным тренером Жозепом Клотетом, а Юрий Журавлев был изгнан с тренировки.
Фото: МатчПремьер
Испанский наставник "Торпедо" Жозеп Клотет отстранил от тренировок с первой командой центрального защитника Илью Кутепова и капитана черно-белых полузащитника Равиля Нетфуллина, сообщают СМИ. По данным источника, оба футболиста продолжат тренировки со второй командой "автозаводцев".

Сообщается также, что Клотет выгнал с тренировки центрального защитника Юрия Журавлева за то, что тот улыбался в ходе тренировочных занятий.

В 24 туре "Торпедо" потерпело выездное поражение от главного конкурента в турнирной таблице "Химок" (2:4) и с 13 набранными очками осталось на последнем месте в Российской премьер-лиге, отставая от подмосковного клуба на 4 очка. Центральный защитник Илья Кутепов при счете 2:1 в пользу черно-белых стал виновником назначения пенальти в их ворота, который помог химчанам переломить ход матча.

Источник: "Чемпионат"


Торпедо Клотет Кутепов Журавлев
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